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Kaynak: AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'i getirdi. Kulüp, deneyimli çalıştırıcının göreve başladığını resmen duyururken, yeni dönemde başarılı sonuçlar hedefleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Avusturyalı teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Glasner'in liderliği, taktiksel uzmanlığı ve kazanma zihniyeti onu, kulübü bir sonraki aşamaya taşıyacak ideal kişi yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Glasner, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 2022'de UEFA Avrupa Ligi, İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile de 2026'da UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.