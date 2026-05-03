Trendyol Süper Lig’in 32’inci haftasında Samsunspor’a deplasmanda 4-1 mağlup olarak şampiyonluk fırsatını kaçıran Galatasaray’da gündeme yıldız oyuncunun ayrılık iddiaları bomba gibi düştü.
Premier Lig devleri Galatasaray'ın yıldızı için yarışıyor: Bu parayı veren alır
Sezonu şampiyonlukla tamamlamaya çok yaklaşan Galatasaray’da gözler yeni sezonun kadro planlamasına çevrilirken sarı kırmızılı ekibin yıldız oyuncularına dev kulüplerin ilgisi her geçen gün artıyor.Furkan Çelik
GÖZLER YENİ SEZONUN KADRO PLANLAMASINDA
Yaşadığı puan kaybına rağmen iki hafta kala avantajı elinde bulunduran ve 4 sene üst üste şampiyonluk apoletini takmaya hazırlanan Galatasaray’da sezonun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte gözler yaz döneminde yaşanacak kadro yapılanmasına çevrildi.
GALATASARAY’IN YILDIZ OYUNCULARI VİTRİNDE
Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda istikrarlı şekilde forma giyen Galatasaraylı oyuncuların önemli bir bölümüne dev kulüpler kancayı taktı.
Sezon sonunda Galatasaray’ı bekleyen tehlike takımın kilit oyuncularının ayrılık ihtimalleri olabilir.
SARA İNGİLTERE’YE DÖNÜŞ İDDİASI
Bu doğrultuda Galatasaray’da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken isimlerin arasında yer alan Gabriel Sara’nın İngiltere’ye geri dönüş hazırlığında olduğu iddia edildi.
PREMIER LIG EKİPLERİ İLGİLENİYOR
Brezilya basınında, Premier Lig devlerinin yakından takip ettiği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Galatasaray’ın bonservis bedeli belirlediği ve bu teklifin gelmesi halinde Sara’nın ayrılığına onay verebileceği yazıldı.
NEWCASTLE UNITED VE ASTON VILLA TEKLİF HAZIRLIĞINDA
RTI Esporte kaynaklı haberde, Newcastle United ve Aston Villa’nın Sara’yı yakın takibe aldığı aktarıldı. İki kulübün derbide Sara için gözlemcilerini görevlendirdiği ve sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.
GALATASARAY’IN SARA İÇİN İSTEDİĞİ BONSERVİS
Bu sezon Galatasaray ile çıktığı 42 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Sara’nın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray’ın ise Sara için belirlediği bonservis bedelinin 30 milyon Euro olduğu iddia edildi.