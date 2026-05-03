Yeniçağ Gazetesi
03 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Premier Lig devleri Galatasaray'ın yıldızı için yarışıyor: Bu parayı veren alır

Premier Lig devleri Galatasaray'ın yıldızı için yarışıyor: Bu parayı veren alır

Sezonu şampiyonlukla tamamlamaya çok yaklaşan Galatasaray’da gözler yeni sezonun kadro planlamasına çevrilirken sarı kırmızılı ekibin yıldız oyuncularına dev kulüplerin ilgisi her geçen gün artıyor.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Premier Lig devleri Galatasaray'ın yıldızı için yarışıyor: Bu parayı veren alır - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in 32’inci haftasında Samsunspor’a deplasmanda 4-1 mağlup olarak şampiyonluk fırsatını kaçıran Galatasaray’da gündeme yıldız oyuncunun ayrılık iddiaları bomba gibi düştü.

1 7
Premier Lig devleri Galatasaray'ın yıldızı için yarışıyor: Bu parayı veren alır - Resim: 2

GÖZLER YENİ SEZONUN KADRO PLANLAMASINDA

Yaşadığı puan kaybına rağmen iki hafta kala avantajı elinde bulunduran ve 4 sene üst üste şampiyonluk apoletini takmaya hazırlanan Galatasaray’da sezonun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte gözler yaz döneminde yaşanacak kadro yapılanmasına çevrildi.

2 7
Premier Lig devleri Galatasaray'ın yıldızı için yarışıyor: Bu parayı veren alır - Resim: 3

GALATASARAY’IN YILDIZ OYUNCULARI VİTRİNDE

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda istikrarlı şekilde forma giyen Galatasaraylı oyuncuların önemli bir bölümüne dev kulüpler kancayı taktı.

Sezon sonunda Galatasaray’ı bekleyen tehlike takımın kilit oyuncularının ayrılık ihtimalleri olabilir.

3 7
Premier Lig devleri Galatasaray'ın yıldızı için yarışıyor: Bu parayı veren alır - Resim: 4

SARA İNGİLTERE’YE DÖNÜŞ İDDİASI

Bu doğrultuda Galatasaray’da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken isimlerin arasında yer alan Gabriel Sara’nın İngiltere’ye geri dönüş hazırlığında olduğu iddia edildi.

4 7
Premier Lig devleri Galatasaray'ın yıldızı için yarışıyor: Bu parayı veren alır - Resim: 5

PREMIER LIG EKİPLERİ İLGİLENİYOR

Brezilya basınında, Premier Lig devlerinin yakından takip ettiği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Galatasaray’ın bonservis bedeli belirlediği ve bu teklifin gelmesi halinde Sara’nın ayrılığına onay verebileceği yazıldı.

5 7
Premier Lig devleri Galatasaray'ın yıldızı için yarışıyor: Bu parayı veren alır - Resim: 6

NEWCASTLE UNITED VE ASTON VILLA TEKLİF HAZIRLIĞINDA

RTI Esporte kaynaklı haberde, Newcastle United ve Aston Villa’nın Sara’yı yakın takibe aldığı aktarıldı. İki kulübün derbide Sara için gözlemcilerini görevlendirdiği ve sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

6 7
Premier Lig devleri Galatasaray'ın yıldızı için yarışıyor: Bu parayı veren alır - Resim: 7

GALATASARAY’IN SARA İÇİN İSTEDİĞİ BONSERVİS

Bu sezon Galatasaray ile çıktığı 42 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Sara’nın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’ın ise Sara için belirlediği bonservis bedelinin 30 milyon Euro olduğu iddia edildi.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro