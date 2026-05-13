2022 yılında başlayan olayda, milyarder iş insanı Wesley Edens ile 46 yaşındaki Changli Luo’nun LinkedIn üzerinden tanıştığı ortaya çıktı. Kısa süre önce boşanan Edens’in, Luo ile New York’taki evinde bir araya geldiği belirtildi. Görüşmenin ardından Luo’nun, Edens’e duygusal ifadeler içeren bir mektup gönderdiği aktarıldı. Mektupta, “Seni sevdiğimi hiç söylemedim ama bugün duygularımı sakladığımı itiraf etmek istiyorum” sözlerinin yer aldığı belirtildi.

ŞANTAJ İDDİALARI VE MİLYAR DOLARLIK TALEPLER

Savcılık dosyasına göre Luo, bu görüşmenin ardından Edens’i özel görüntüleri yayımlamakla tehdit ederek para talebinde bulundu. İlk etapta 7,5 milyon dolar isteyen Luo’nun, görüntüleri Edens’in ailesine, eski eşine ve medya kuruluşlarına göndermekle tehdit ettiği öne sürüldü.

İddialara göre süreç ilerledikçe talepler daha da büyüdü. Luo’nun, HPV virüsünü Edens’ten kaptığını ileri sürmesinin ardından istenen miktarın 1,2 milyar dolara kadar yükseldiği belirtildi. Bu rakamın, Edens’in kişisel servetinin yaklaşık yarısına denk geldiği ifade edildi.

FBI OPERASYONUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Olayların ardından Edens’in şikâyeti üzerine FBI soruşturma başlattı. Federal ajanlar tarafından Luo’nun New York’taki evine operasyon düzenlendi. Aramalarda, çamaşır sepeti ve kadın pedi kutularına gizlenmiş iki cep telefonu ele geçirildi.

Yetkililer, telefonlarda Edens’in yüzünün farklı erkek bedenlerine montajlandığı görüntülerin bulunduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında elde edilen bu materyallerin dava dosyasına delil olarak eklendiği bildirildi.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Changli Luo’nun operasyon sonrası gözaltına alındığı, ancak 500 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakıldığı belirtildi. Hakkında şantaj başta olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltilen Luo’nun yargılanma süreci için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. Davanın önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor.

Aston Villa’nın sahibi olan Wesley Edens’in, aynı zamanda Fortress Investment Group’un kurucuları arasında yer aldığı ve NBA ekibi Milwaukee Bucks’ın da ortak sahiplerinden biri olduğu biliniyor. Yaşanan gelişmeler, hem spor hem de finans dünyasında geniş yankı uyandırdı.