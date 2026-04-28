Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yenidoğan prematüre bebek Ş.Y.’nin sağlık durumunun hassasiyeti üzerine, ileri tetkik ve tedavi imkanlarının bulunduğu bir merkeze sevk edilmesine karar verildi. Doktorların değerlendirmesi sonucunda, bebeğin Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Hastanesine nakli için düğmeye basıldı.

Hakkari’deki yetkililerin Van İl Sağlık Müdürlüğü ile koordine olmasıyla birlikte bölgeye hızla bir helikopter ambulans sevk edildi. Kısa sürede Hakkari’ye ulaşan hava ambulansı ekipleri, minik hastayı güvenli bir şekilde teslim alarak Van’a doğru yola çıktı.

Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yapan ambulans helikopteri, alanda hazır bekleyen tam donanımlı bir kara ambulansı karşıladı. Helikopterden alınan Ş.Y. isimli bebek, karayoluyla vakit kaybetmeden Van Bölge Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı.