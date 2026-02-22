Disney ve 20th Century Studios iş birliğiyle hayata geçirilen film, yayınlandıktan sonraki ilk beş gün içinde dünya genelinde yaklaşık 9 milyon izlenmeye ulaştı.

Son yıllarda yeniden hareketlenen Predator evreninde önemli bir kırılma noktası, yönetmenliğini Dan Trachtenberg’in üstlendiği Prey olmuştu. 2022’de izleyiciyle buluşan yapım, hem seriye yeni bir soluk getirmiş hem de Hulu’nun en çok izlenen projeleri arasına girmeyi başarmıştı. Bu başarının ardından Disney ve 20th Century Studios, evreni genişletme kararını hızlandırarak yeni projelere onay verdi. Bu projeler arasında, farklı dönemlerde geçen savaşçıların Predator türüyle karşı karşıya gelişini anlatan animasyon antolojisi Predator: Killer of Killers da bulunuyor.

Serinin yeni filmi Badlands ise daha kişisel ve dramatik bir hikâye sunuyor. Ailesi tarafından dışlanan genç bir Predator’un merkezde olduğu filmde, karakter babasının kardeşini öldürmesine tanık olduktan sonra klan içindeki onurunu geri kazanmak için efsanevi bir ödülün izini sürüyor. Bu yolculuk, hem karakterin içsel mücadelesini hem de evrenin sert doğasını gözler önüne seriyor.

Film, ilk beş gününde ulaştığı 9 milyon izleyiciyle Prey’in daha önce kırdığı platform rekorunu geride bırakmayı başardı. Ayrıca Predator serisi, Hulu ve Disney+ üzerinden dünya çapında 300 milyon saatten fazla izlenerek dijital kataloglarda güçlü bir konum elde etti.

Eleştirmen ve izleyici yorumları da yapımın başarısını destekliyor. İnceleme derleme sitesi Rotten Tomatoes verilerine göre film, eleştirmenlerden %86, izleyicilerden ise %95 oranında olumlu puan aldı.

Öte yandan Predator evreni genişlerken, aynı sinematik dünyayı paylaşan Alien serisi de yeni projelerle gündemde. Yönetmenliğini Fede Álvarez’in yaptığı Alien: Romulus ve Noah Hawley tarafından geliştirilen Alien: Earth, bu genişlemenin son halkaları arasında yer alıyor. Her iki yapımın da devam projeleri üzerinde çalışıldığı belirtilirken, Alien ve Predator evrenlerinin yeniden kesişip kesişmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Predator: Badlands, ABD’de Hulu üzerinden; uluslararası pazarda ise Disney+ aracılığıyla izlenebiliyor. Filmin yakın dönemde Disney+ Türkiye kütüphanesine eklenmesi bekleniyor.