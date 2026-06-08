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20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcıların 17’si politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılacağını tahmin etti. Ankete katılan 3 ekonomist ise 300 baz puanlık faiz artışı bekledi.

Haziran ayı PPK kararına ilişkin medyan beklenti de politika faizinin yüzde 37’de korunacağı yönünde oluştu.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 35

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Bu beklenti, yılın ilerleyen dönemlerinde sınırlı bir faiz indirimi öngörüldüğüne işaret etti.

SON KARAR NİSAN AYINDA ALINMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayında gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu.

Piyasalar şimdi gözünü 11 Haziran Perşembe günü açıklanacak yeni faiz kararına çevirmiş durumda.