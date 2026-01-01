YENİÇAĞ ÖZEL HABER | FATİH ERBOZ

Girne Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Poyraz Gürson, Suriye’de yaşanan olayların federasyona doğru gidişin ön hazırlığı olduğuna dikkat çekti.

Gürson, “Suriye’de ki unsurlar kazanım elde edebilmek için bu adımları atıyor. Öte yandan elbette İsrail’in Suriye üzerindeki hesapları ortada. Türkiye ise kendi jeopolitik gerçeği içinde Suriye’ye her an askeri operasyon düzenleyebilecek noktada. Halep ve etrafında olanlar başta olmak üzere Suriye’nin içinden geçtiği süreç bölge ülkelerinin de kendi hesaplarını sahada görmek istediklerini gösteriyor” dedi.

Türkiye’de IŞİD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda değinen Poyraz Gürson, “IŞİD terör örgütü ise amorf dediğimiz şekilsiz bir örgüt. Elbette kullanılmak isteyecekler. Yeni bir isim ile eylemlerini sürdürebilir. Paris’ten İstanbul’a kadar her yeri tehdit edebiliyor. Bu nedenle bu yeni süreçte terörle mücadele konusunda da yeni bir vizyon ile yeni bir yapılanmaya gidilmesi terörle mücadelede Türkiye’nin etkinliğini daha çok arttıracaktır” diye konuştu.

İSRAİL TÜRKİYE MÜCADELESİ

Suriye’de son çıkan olayların bölgedeki aktör ülkelerin kendi hamlelerini yapmalarını da beraberinde getirdiğini belirten Gürson, şunları söyledi:

“Elbette İsrail o bölgede Türkiye’yi istemiyor. Sadece Ortadoğu’da değil başka bölgelerde de İsrail ile Türkiye karşı karşıya gelebilir. İsrail’in Somaliland hamlesi boşuna değil. Yine Suriye’de hamlelerini görüyoruz. Türkiye’de buna karşı askeri operasyon başta olmak üzere diğer hamleleri değerlendirecektir. Öyle bir noktadayız ki ABD, Rusya, AB, İsrail, Türkiye olmadan bölgede istediğini alamıyor. Bir şey hep eksik kalıyor. Türkiye eğer bu jeopolitik fotoğrafı doğru okuyabilirse hamle yapmasa dahi İsrail’e karşı kazançlı çıkacaktır.”

ABD KENDİ ÇIKARLARI İÇİN İSRAİL’İ SATACAK

ABD ile İsrail arasındaki ilişkinin son dönemde istendiği gibi olmadığını kaydeden Gürson, “Suriye’de özellikle dikkat edilmesi gereken konu İsrail ile ABD arasındaki ilişki. Bu iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkisi her an ortadan kalkabilir. Bu nedenle dünyada pek çok stratejist ABD’nin kendi çıkarları için İsrail’i ne zaman satacağını tartışıyor. ABD’nin bu süreçte Asya Pasifik başta olmak üzere dünyada çıkarlarını korumak zorunda olduğu pek çok bölge var. ABD’yi yöneten Pentagon ve CIA eninde onunda İsrail ile yolları ayıracaktır. Bunu kendi fikrim olarak söylemiyorum. Dünyadaki stratejistlerin tartışmaları buna işaret ederken, esas önemlisi jeopolitik bunu söylüyor” diye konuştu.

TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ’İ İHMAL ETMEMELİ

Türkiye’nin Suriye’nin yanı sıra Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını da ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Gürson, “Türkiye içinden geçtiğimiz süreçte içinde bulunduğu bölgenin her noktasıyla ilgilenmek zorunda. Suriye’de terör belasını ortadan kaldırmak isteyen Türkiye aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını da düşünmek durumunda. Bu nedenle Rusya ve Çin ile birlikte bu alanda doğal gaz ve petrol aramaları gündeme getirebilmeli. Eğer bunu yapabilirse o zaman batılı ülkeler bu konuda Türkiye’nin çıkarlarını dikkate alarak hareket etmek zorunda kalacaktır. Son günlerde yaşadığımız olaylara bu açıdan baktığımız zaman Türkiye’nin bu bölgede ezber bozan adımları atarak, kendi jeopolitik atmosferini oluşturması kaçınılmaz olmaktadır” dedi.