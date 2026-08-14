Son olarak 2017 yılında beyaz perdede izleyicilerle buluşan Power Rangers serisi, Disney+ tarafından yeniden ekranlara taşınmaya hazırlanıyordu. Projenin başında Disney’in popüler yapımı Percy Jackson dizisinde de imzası bulunan Jonathan E. Steinberg ve Dan Shotz yer alıyordu. Yapımcıların ortaya koyduğu taslaktan memnun olunmasına karşın, stüdyonun değişen yayın stratejileri ve bütçe konusundaki tereddütleri projenin rafa kaldırılmasına neden oldu.

BU İLK İPTAL DEĞİL: HASBRO YENİ ROTA ARAYIŞINDA

Power Rangers markasının tüm haklarını elinde bulunduran oyuncak devi Hasbro, markayı yeni bir diziyle ekrana döndürme girişimlerinde daha önce de benzer bir durumla karşılaşmıştı. Şirket, Disney+ projesinden önce Netflix ile ortak bir yapım için masaya oturmuş ancak o süreç de geliştirme aşamasını geçemeden sonlanmıştı. Hasbro’nun geniş bir potansiyele sahip markadan tamamen vazgeçmesi beklenmese de, serinin gelecekte nasıl bir konseptle izleyici karşısına çıkacağı belirsizliğini koruyor.