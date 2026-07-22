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Türkiye Basketbol Federasyonu, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası hazırlıklarına başlayacak A Kadın Milli Takımı'nın aday kadrosunu duyurdu.

Başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki Potanın Perileri, 1 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

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4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçını 4 Eylül'de Belçika'ya karşı oynayacak. Milliler, 6 Eylül'de Avustralya ile, 7 Eylül'de ise Porto Riko ile kozlarını paylaşacak.

ADAY KADRO AÇIKLANDI

A Kadın Milli Takımı'nın 20 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

Esra Ural (ÇBK Mersin)

Sinem Ataş (ÇBK Mersin)

Beren Burke (ÇBK Mersin)

Ayşenaz Harma (ÇBK Mersin)

Melek Uzunoğlu (Emlak Konut)

Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)

Ceren Akpınar (Emlak Konut Gelişim)

Tuana Ayşegül Vural (Fenerbahçe Gelişim)

Manolya Kurtulmuş (Fenerbahçe Opet)

Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Opet)

Şerife Alperi Onar (Fenerbahçe Opet)

Zeynep Şevval Gül (Fenerbahçe Opet)

Sevgi Uzun (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Ayşe Cora Yamaner (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Derin Erdoğan (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Elif Bayram (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Gökşen Fitik (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Sude Yılmaz (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Tilbe Şenyürek Arslan (Club Basquet Girona)

Elif İstanbulluoğlu (Louisville University)