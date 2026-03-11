A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’ndaki ilk maçında Kanada’yı 71-69 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın büyük bölümünde üstün bir oyun ortaya koydu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Potanın Perileri, ilk çeyrekte savunma ve hücumdaki başarılı performansıyla farkı açtı. Milli takım ilk periyodu 21-8 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlılar, devre arasına 39-24’lük avantajla girdi.
SON ANLAR NEFES KESTİ
Üçüncü periyot sonunda skor 53-47 Türkiye lehine olurken son bölüm büyük bir mücadeleye sahne oldu.
Kanada’nın geri dönüşüne rağmen oyundan kopmayan Potanın Perileri, son anlarda bulduğu sayılarla 71-69’luk galibiyete ulaştı.
SIRADAKİ RAKİP ARJANTİN
A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 12 Mart Perşembe günü saat 20.30’da Arjantin ile karşı karşıya gelecek.
C Grubu’nda oynanan diğer maçlarda Avustralya Arjantin’i 91-65, Macaristan ise Japonya’yı 77-65 mağlup etti.