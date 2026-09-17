Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından yeni dünya sıralamasını açıkladı.
Dünya Kupası'nda istediği sonuçları alamayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, sıralamada bir basamak geriledi. Ay-yıldızlılar, 398,8 puanla 17. sırada kendisine yer buldu.
DÜNYA KUPASI'NA GRUPTA VEDA ETMİŞTİ
Türkiye, Dünya Kupası'nda C Grubu'nda oynadığı üç karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılmıştı.
Grubu 4. ve son sırada tamamlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, organizasyona grup aşamasında veda etmişti.
ZİRVEDE ABD VAR
FIBA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini ABD korurken Fransa ikinci, İspanya ise üçüncü sırada yer aldı.
ABD, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası finalinde Fransa'yı 97-79 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.