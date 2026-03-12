A Milli Kadın Basketbol Takımımız Kanada galibiyetiyle başladığı Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında Arjantin'e 59-55 mağlup oldu.

MİLLİLER SON ÇEYREKTE ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Dengeli giden karşılaşmayı Milliler son çeyreğe kadar önde götürdü. Son periyoda 50-44'lük üstüklükle giren Potanın Perileri, 4. çeyrekte yalnızca 5 sayı üreterek hücumda zayıf bir performans gösterdi ve bunun sonucunda sahadan yenilgiyle ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP JAPONYA

Andrea Mazzon yönetimindeki Milli Takımımız gruptaki bir sonraki maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Gruptaki diğer maç sonuçları ise şöyle:

Avustralya 81-71 Japonya

Macaristan 53-75 Kanada