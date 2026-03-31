Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, ikinci maçta karşılaşacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.30’da başlayacak.

Seride ilk maçı 85-70 kazanan sarı-lacivertliler, galibiyetle şampiyonluğa yaklaşmayı hedeflerken, sarı-kırmızılı ekip seride durumu eşitlemek için sahaya çıkacak.

Final serisinde üç galibiyete ulaşan takım, 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak. Üçüncü karşılaşma, 4 Nisan’da Galatasaray Çağdaş Faktoring ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.