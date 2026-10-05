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Kaynak: AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden siyah-beyazlı ekip 90-81 galip ayrıldı.

DEVREYE EŞİTLİKLE GİDİLDİ

İlk periyodu 24-17 önde tamamlayan Beşiktaş'a Trabzonspor ikinci çeyrekte karşılık verdi ve soyunma odasına 46-46 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyotta yeniden üstünlüğü ele alan Beşiktaş, son bölüme 72-66 önde girdi ve karşılaşmayı 90-81 kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA NOWELL 16 SAYI ATTI

Beşiktaş'ta Nowell 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Omoruyi 14, Brown 12, Berk Uğurlu ve Metecan Birsen 11'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Trabzonspor'da ise Caupain Jr. ve Canaan 14'er, Keene 11 sayıyla mücadele etti.

Bu sonuçla Beşiktaş ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Trabzonspor sezonun ilk yenilgisini yaşadı.