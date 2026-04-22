OpenAI tarafından duyurulan ChatGPT Images 2.0, metinden görsel oluşturma teknolojisinde çıtayı yükselten yeni nesil özellikleriyle tanıtıldı.
Posterden sosyal medyaya her formatta kusursuz görsel: ChatGPT Images 2.0 tanıtıldı
Görsel üretimine yeni bir boyut getiren OpenAI, gelişmiş "düşünme yeteneklerine" sahip ChatGPT Images 2.0 modelini tanıttı.
Dünya gazetesinin haberine göre, OpenAI, X platformu üzerinden yaptığı duyuruyla yeni modelini tanıtırken, bu sistemin görsel üretim süreçlerini ciddi oranda iyileştirdiğini vurguladı.
Yeni modelin, kullanıcı talepleri doğrultusunda daha esnek en-boy oranlarını desteklediği belirtildi. Buna göre Images 2.0, 3:1'e kadar yatay ve 1:3'e kadar dikey formatlarda görsel oluşturabiliyor.
Geniş bir yelpazeye hitap eden model afiş, sunum, poster ve sosyal medya içerikleri gibi farklı formatlarda içerik üretimine imkan sağlıyor.
Yeni modelin, İngilizce dışındaki dillerde de anlam bütünlüğünü bozmadan metinleri görsellere hatasız bir biçimde işleyebildiği vurgulanıyor.
OpenAI, Images 2.0'ın "düşünme yeteneklerine" sahip ilk görsel modeli olduğunu duyurdu.
Modelin fonksiyonel özellikleri arasında internetten veri çekme, tek komutla eş zamanlı birden fazla imaj üretme ve çıktılardaki hataları analiz ederek düzeltme yetisi bulunuyor.
Modelin bilgi kesim tarihinin Aralık 2025 olduğu ifade edilirken, metin yazımından görsel kompozisyona kadar süreci daha bütüncül bir şekilde yönetebildiği belirtildi.
Yeni modelin, fotogerçekçi görüntülerden sinematografik sahnelere, piksel sanat ve manga gibi farklı tarzlara kadar daha tutarlı sonuçlar sunduğu vurgulandı. Önceki modellerde görülen yazım hatalarının da büyük ölçüde giderildiği kaydedildi.
Mobil cihazlar üzerinden bu özelliklere ulaşmak için uygulamanın güncellenmesi gerektiği konusunda kullanıcılara bildirimde bulunuldu.