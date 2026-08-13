POS sistemi mercek altında: Turistik bölgelere sahte fiş ve vergi baskını

Vergi yetkililerine göre bu tür durumlar, işletmelerin yazar kasa yazılımlarına veya POS cihazlarıyla olan bağlantıya müdahale edildiğinin işareti olabiliyor. Bu yöntemle gerçek satışların daha düşük gösterilmesi ve dolayısıyla ödenecek verginin azaltılması amaçlanabiliyor.