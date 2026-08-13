Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi POS sistemi mercek altında: Turistik bölgelere sahte fiş ve vergi baskını

POS sistemi mercek altında: Turistik bölgelere sahte fiş ve vergi baskını

Vergi ekipleri restoranlardan beach club’lara, otellerden araç kiralama şirketlerine kadar turistik bölgelerdeki işletmeleri mercek altına aldı. Denetimlerde dijital işlem verileri ve vatandaş ihbarlarının yanı sıra drone’lar da kullanılıyor.

Kaynak: Ekonomi Servisi
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POS sistemi mercek altında: Turistik bölgelere sahte fiş ve vergi baskını - Resim: 1

Komşu ülke Yunanistan, turizm sezonunun en yoğun döneminde vergi denetimlerinin kapsamını genişletti. Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu (AADE), özellikle adalar ve kıyı bölgelerindeki işletmelere yönelik hedefli kontrollerini artırdı.

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POS sistemi mercek altında: Turistik bölgelere sahte fiş ve vergi baskını - Resim: 2

Restoranlar, beach barlar, oteller, kısa dönem kiralık konutlar ve araç kiralama şirketleri denetimlerin odağında bulunuyor. Vergi kaçırma riski istatistiksel olarak yüksek görülen işletmelerin yanı sıra müşterilerine fiş vermediği gerekçesiyle şikâyet edilen işletmeler de incelemeye alınıyor.

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POS sistemi mercek altında: Turistik bölgelere sahte fiş ve vergi baskını - Resim: 3

Sistemin önemli araçlarından biri ise Appodixi isimli mobil uygulama. Tüketiciler uygulama üzerinden aldıkları fişleri kontrol edebiliyor ve fiş vermeyen işletmeleri yetkililere bildirebiliyor.

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POS sistemi mercek altında: Turistik bölgelere sahte fiş ve vergi baskını - Resim: 4

225 bin 551 ihbar yapıldı
İhbarların önemli bölümünün sahte veya gerçeği yansıtmayan fişlerle ilgili olduğu belirtiliyor. Bir başka yöntem ise müşteriye fiş verilmesine rağmen işlemin AADE'nin sistemlerine aktarılmaması.

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POS sistemi mercek altında: Turistik bölgelere sahte fiş ve vergi baskını - Resim: 5

Vergi yetkililerine göre bu tür durumlar, işletmelerin yazar kasa yazılımlarına veya POS cihazlarıyla olan bağlantıya müdahale edildiğinin işareti olabiliyor. Bu yöntemle gerçek satışların daha düşük gösterilmesi ve dolayısıyla ödenecek verginin azaltılması amaçlanabiliyor.

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POS sistemi mercek altında: Turistik bölgelere sahte fiş ve vergi baskını - Resim: 6

Plajlar drone’larla denetleniyor
Yunanistan’daki denetimlerin en dikkat çekici ayağı ise ülkenin turistik plajlarında yürütülüyor.

AADE, 300'den fazla plaj ve 450 kıyı işletmesinde 1500'ü aşkın yerinde denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde drone görüntülerinden de yararlanılıyor.

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POS sistemi mercek altında: Turistik bölgelere sahte fiş ve vergi baskını - Resim: 7

En fazla şikâyet gelen turistik bölgeler belli oldu
2026 yılında kıyı kullanımı konusunda en fazla şikâyetin geldiği bölgeler Halkidiki, Doğu Attika, Kiklad Adaları, 12 Ada, Kavala ve Kléftes oldu.

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POS sistemi mercek altında: Turistik bölgelere sahte fiş ve vergi baskını - Resim: 8

Denetimlerde en sık karşılaşılan ihlaller arasında sözleşme olmadan kamuya ait plaj veya kıyı alanının kullanılması, tahsis edilen alanın sınırlarının aşılması ve halkın plaja ücretsiz erişiminin engellenmesi bulunuyor.

Uygulamanın Türkiye'ye ne zaman geleceği ise merak konusu...

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