Portekiz Premier Ligi'nin 21. haftasında lider Porto ile 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Sporting Lisbon karşı karşıya geldi. Dracao'da oynanan dev maçta dramatik bir sonla kazanan çıkmadı.

PORTO FOFANA İLE ÖNE GEÇTİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada Porto, Fofana'nın 76'ıncı dakikada attığı golle öne geçti.

SPORTING LISBON UZATMALARDA PENALTI KAZANDI

Son dakikaya kadar 1-0'lık üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, uzatma anlarında Francisco Moura'nın ceza sahası içerisinde topa elle teması sonrası hakem beyaz noktayı göstererdi.

DIOGO COSTA KURTARDI AMA SUAREZ SEKEN TOPU TAMAMLADI

Karşılaşmada 90+10'da tüm nefesler tutulurken topun başına Sporting Lisbon'un golcü oyuncusu Luis Suarez geçti. Diogo Costa penaltıda geçit vermedi ancak kaleciden seken topu tamamlayan Luis Suarez şansının da yardımıyla 1 puanı kurtardı.

DENİZ GÜL İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ

Karşılaşmada milli oyuncu Deniz Gül devre arasında Samu'nun yerine oyuna dahil oldu ve ikinci yarıda takımın gol umudu oldu.

PORTO FARKI 7 PUANA ÇIKARMA FIRSATINI ELİNDEN KAÇIRDI

Öte yandan Porto ise şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkarmaya çok yaklaşmışken önemli bir avantajı son anda kaybetti.

Nefes kesen maçta puanlar bölüşüldü ve bu sonuçla Porto 56, Sporting Lisbon 52 puana yükseldi.