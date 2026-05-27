Karayipler’de tansiyonu yükselten dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzalez, ABD’nin Küba’ya yönelik askeri operasyon hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Yerel basına konuşan Gonzalez, ABD ordusunun gelecek hafta Küba’ya karşı bir saldırı planladığını iddia ederek, “Önümüzdeki hafta Küba’ya karşı bir saldırı planlanıyor” ifadelerini kullandı. Gonzalez ayrıca, Porto Riko topraklarının daha önce Venezuela’ya yönelik askeri müdahalede kullanıldığını savundu.

KARAYİPLER’DE GERİLİM YÜKSELDİ

ABD’nin Çin, Rusya ve İran’a karşı yeni bir “soğuk savaş” yürüttüğünü ileri süren Gonzalez, bölgede askeri hareketliliğin arttığını söyledi. Açıklamalar sonrası Karayipler’de olası bir kriz ihtimali yeniden gündeme geldi.

Öte yandan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Küba’ya yönelik olası bir askeri saldırının uluslararası hukuku ihlal edeceğini belirterek sert tepki gösterdi. Parrilla, böyle bir saldırının emrini verenlerin “savaş suçlusu” olarak tarihe geçeceğini söyledi.

ABD yönetimi ise söz konusu iddialarla ilgili şu ana kadar resmi bir doğrulama ya da yalanlama yapmadı.