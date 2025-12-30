Portekiz’de muazzam bir sezon geçiren Porto, AVS’yi Samu’nun 2. yarıda attığı gollerle 2-0 yenmeyi başardı. Milli futbolcumuz Deniz Gül ise maçı yedek kulübesinde tamamladı. Porto, bu karşılaşmayla beraber ligde çıktığı 16 maçta 15 galibiyet almış oldu. Ligde henüz yenilgi almayan Porto’nun tek beraberliği ise Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica karşısında gelmişti.

MUHTEŞEM SAVUNMA

Francesco Farioli’nin çalıştırdığı Porto, ligde çıktığı maçlarda özellikle savunma performansıyla ön plana çıktı. 16 maçta 46 puana ulaşan Porto, bu süreçte kalesinde sadece 4 gol görerek mükemmel bir grafik yakaladı.