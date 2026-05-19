Portekiz Milli Futbol Takımı, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe forması giyen savunma oyuncusu Nelson Semedo ile Gençlerbirliği'nin kalecisi Ricardo Velho kadroda yer alırken, Cristiano Ronaldo kariyerinde 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

Portekiz, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile birlikte K Grubu'nda yer alacak.

2016 Avrupa Şampiyonası ile 2019 ve 2025 UEFA Uluslar Ligi şampiyonlukları bulunan Portekiz, tarihinde henüz Dünya Kupası kazanamadı.

Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesini 1966 yılında üçüncülükle elde eden Portekiz, 2006 turnuvasını ise dördüncü sırada tamamladı.