Portekiz'den Black Hawk hamlesi: Kara Kuvvetleri ilk kez kendi filosunu kuruyor

Portekiz Kara Kuvvetleri için yeni dönem

Portekiz, Destek, Koruma ve Tahliye Helikopterleri (HAPE) programı kapsamında Kara Kuvvetleri'nin ilk Black Hawk filosunu kurmak için önemli bir adım attı. NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ile ABD merkezli Sahar Group arasında imzalanan sözleşmeyle tedarik süreci resmen başladı.