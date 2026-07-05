Portekiz Kara Kuvvetleri için yeni dönem
Portekiz, Destek, Koruma ve Tahliye Helikopterleri (HAPE) programı kapsamında Kara Kuvvetleri'nin ilk Black Hawk filosunu kurmak için önemli bir adım attı. NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ile ABD merkezli Sahar Group arasında imzalanan sözleşmeyle tedarik süreci resmen başladı.
Portekiz'den Black Hawk hamlesi: Kara Kuvvetleri ilk kez kendi filosunu kuruyor
Portekiz, Kara Kuvvetleri'nin hava gücünü artırmak amacıyla ilk etapta 3 adet UH-60L Black Hawk helikopteri tedarik edecek. Modernize edilerek teslim edilecek helikopterlerle birlikte ülke, ilk kez Kara Kuvvetleri bünyesinde bağımsız bir Black Hawk filosuna sahip olacak.Kaynak: Diğer
Portekiz Kara Kuvvetleri için yeni dönem
İlk etapta 3 helikopter alınacak
Program kapsamında ilk aşamada 3 adet UH-60L Black Hawk helikopteri teslim edilecek. Sözleşmede ayrıca ihtiyaç halinde kullanılabilecek 1 adet ek helikopter opsiyonu da yer alıyor. ABD Kara Kuvvetleri envanterinden çıkarılan helikopterler modernize edilerek göreve hazır hale getirilecek.
Teslimatlar 2028'e kadar tamamlanacak
Yaklaşık 57,2 milyon dolarlık bütçeye sahip program yalnızca helikopter alımını değil; altyapı yatırımları, bakım-idame hazırlıkları ve personel eğitimlerini de kapsıyor. Teslimatların 2028 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Çok sayıda görevde kullanılacak
Yeni UH-60L Black Hawk helikopterleri; taktik personel taşımacılığı, tıbbi tahliye (MEDEVAC), özel kuvvet operasyonları, lojistik destek, personel kurtarma, sivil koruma faaliyetleri ve orman yangınlarıyla mücadele gibi birçok farklı görevde kullanılacak. Helikopterler Tancos Askerî Hava Üssü'nde konuşlandırılacak.
NATO görevlerine katkı sağlayacak
Portekiz Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 7 Black Hawk helikopterine ek olarak Kara Kuvvetleri'nin de kendi filosuna kavuşmasıyla ülkenin hava hareket kabiliyeti önemli ölçüde artacak. Yetkililer, yeni filonun hem ulusal acil durumlara müdahaleyi güçlendirmesini hem de Portekiz'in NATO operasyonlarına katkısını artırmasını hedefliyor.