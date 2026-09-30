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Kaynak: İHA

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Cumadere Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 23 yaşındaki Melek Öztürk, eğitim amacıyla bulunduğu Portekiz’de feci bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Barcelos kentine bağlı Barcelinhos bölgesindeki Cvado Nehri’nde meydana geldi. Arkadaş grubuyla birlikte nehir kıyısına giden Öztürk, Santo Antnio das Vessadas bendi yakınlarında suya girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye acil arama-kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren yoğun arama çalışmalarının ardından genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

CENAZESİ MEMLEKETİ KÖŞK'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Genç yaşta hayatını kaybeden Melek Öztürk’ün vefat haberi, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesindeki ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Portekiz’deki resmi prosedürler ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından genç öğrencinin cenazesinin Türkiye’ye getirileceği ve Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.