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Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç deplasmanında aldığı galibiyetin ardından Cristiano Ronaldo gündemin merkezine yerleşti.

MAÇ SONUNDA DOĞRUDAN SOYUNMA ODASININ YOLUNU TUTTU

41 yaşındaki yıldız futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, teknik direktör Jorge Jesus tarafından 90 dakika boyunca oyuna alınmadı.

Ronaldo'nun maçın ardından takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarların önündeki kutlamalara katılmadan doğrudan soyunma odasına gitmesi ise Portekiz cephesinde tartışma yarattı.

18 YIL SONRA İLK KEZ 90 DAKİKA YEDEK KULÜBESİNDE BEKLEDİ

Ronaldo'nun 90 dakika yedek kulübesinde kalması aynı zamanda dikkat çekici bir istatistiği ortaya çıkardı.

Portekizli yıldız, milli takımın resmi bir karşılaşmasında 6 bin 678 gün sonra ilk kez hiç süre alamadı.

Ronaldo'nun 90 dakika boyunca yedek kaldığı son resmi milli maç, 15 Haziran 2008'de EURO 2008'de İsviçre'ye karşı oynanmıştı.