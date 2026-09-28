Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç deplasmanında aldığı galibiyetin ardından Cristiano Ronaldo gündemin merkezine yerleşti.

Portekiz'de Ronaldo krizi: 18 yıl sonra ilk kez yaşandı - Resim : 1

MAÇ SONUNDA DOĞRUDAN SOYUNMA ODASININ YOLUNU TUTTU

41 yaşındaki yıldız futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, teknik direktör Jorge Jesus tarafından 90 dakika boyunca oyuna alınmadı.

Portekiz'de Ronaldo krizi: 18 yıl sonra ilk kez yaşandı - Resim : 2

Ronaldo'nun maçın ardından takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarların önündeki kutlamalara katılmadan doğrudan soyunma odasına gitmesi ise Portekiz cephesinde tartışma yarattı.

Portekiz'de Ronaldo krizi: 18 yıl sonra ilk kez yaşandı - Resim : 3

18 YIL SONRA İLK KEZ 90 DAKİKA YEDEK KULÜBESİNDE BEKLEDİ

Ronaldo'nun 90 dakika yedek kulübesinde kalması aynı zamanda dikkat çekici bir istatistiği ortaya çıkardı.
Portekizli yıldız, milli takımın resmi bir karşılaşmasında 6 bin 678 gün sonra ilk kez hiç süre alamadı.

Ronaldo'nun 90 dakika boyunca yedek kaldığı son resmi milli maç, 15 Haziran 2008'de EURO 2008'de İsviçre'ye karşı oynanmıştı.