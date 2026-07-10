Portekiz Milli Takımı’nda teknik direktörlük görevi için beklenen karar resmiyet kazandı. Portekiz Futbol Federasyonu, deneyimli teknik adam Jorge Jesus’un milli takımın yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.
KARİYERİNDE YENİ SAYFA
Uzun yıllar kulüp düzeyinde önemli başarılara imza atan Jorge Jesus, kariyerinde Benfica, Sporting CP, Flamengo, Fenerbahçe ve Al Hilal gibi takımları çalıştırdı.
Deneyimli teknik adam, yeni görevinde Portekiz Milli Takımı’nı uluslararası turnuvalara hazırlayacak ve ilk resmi sınavlarını önümüzdeki maçlarda verecek.
YENİ BİR DÖNEM
Jorge Jesus’un göreve başlamasıyla birlikte Portekiz Milli Takımı’nda yeni bir dönemin resmen başladığı ifade edildi.