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UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 mağlup eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor. Karşılaşmada forma giymeyen yıldız futbolcunun, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı gerilimin ardından milli takım kampından ayrıldığı öne sürüldü. Ronaldo'nun 6 aya kadar men cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtilirken, İspanyol basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Portekiz futbolunda gündemin merkezine Cristiano Ronaldo oturdu. Norveç karşılaşmasında süre alamamasının ardından antrenmanlara katılmadığı belirtilen deneyimli futbolcu, Jorge Jesus'un basın toplantısı sonrasında Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından Ronaldo'nun milli takım kampından ayrıldığı aktarıldı.

CRİSTİANO RONALDO'YA CEZA GÜNDEMDE

Yaşanan gelişmelerin ardından açıklama yapan Cristiano Ronaldo, milli takımdan ayrılmasının nedenlerini ilerleyen süreçte anlatacağını belirtti. Tecrübeli futbolcu, “Uygun zamanda, milli takımdan ayrılmama yol açan nedenleri tüm Portekiz halkına anlatacağım.” ifadelerini kullandı.

A Bola'da yer alan habere göre Ronaldo'nun kampı terk etmesi, disiplin yaptırımı ihtimalini gündeme getirdi. Haberde, Portekizli yıldızın bir ila altı ay arasında men cezası alabileceği ve bunun yanında para cezasıyla da karşılaşabileceği öne sürüldü. Söz konusu ceza ihtimalinin Ronaldo ile Portekiz Futbol Federasyonu tarafından da doğrulandığı iddia edildi.

FEDERASYON BAŞKANI HAVALİMANINA GİTTİ

İspanya'nın Marca gazetesinde yer alan habere göre, Jorge Jesus ile Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, Ronaldo'nun kamptan ayrılmasını önlemek amacıyla havalimanına gitti. Ancak yapılan görüşmeler Ronaldo'nun kararını değiştirmesine yetmedi.

MARCA'DAN RONALDO İDDİASI

Marca'nın değerlendirmesinde, Cristiano Ronaldo'nun milli takımda her karşılaşmada görev yapmak gibi bir talebinin olmadığı belirtildi. Haberde, milli takım arasındaki dört maçın ikisinde forma giymesinin Ronaldo açısından yeterli olduğu aktarıldı.

Jorge Jesus'un Ronaldo'ya iki karşılaşmada da görev vereceğini söylediği ancak sonrasında kararını değiştirdiği öne sürüldü. Habere göre teknik direktör, maçların ardından Ronaldo'yu oynatmadığı için futbolcudan özür diledi.

Marca ayrıca Ronaldo'nun, milli takımda kalması konusunda kendisine ısrar eden federasyon tarafından kullanıldığı düşüncesinde olduğunu iddia etti.