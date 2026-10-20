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Kaynak: Haber Merkezi

Portekiz’de barınma maliyetlerine tepki gösteren eylemcilerin Lizbon ve Porto’daki meydanlarda oluşturduğu çadır alanlarına müdahale edildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği tahliyelerde, meydanlardan ayrılmayı kabul etmeyen 55 kişi gözaltına alındı.

Ülkede konut edinmenin ve kirada yaşamanın giderek pahalılaşması, özellikle büyük kentlerde protestolara neden oluyor. Yüzlerce kişi, artan barınma giderlerine karşı seslerini duyurmak ve hükümetin izlediği konut politikalarına tepki göstermek için meydanlarda toplandı.

Lizbon’un Rossio Meydanı’nda cumartesi gününden bu yana yaklaşık 200 çadır bulunuyordu. Porto’daki I. Dom Joao Meydanı ise yaklaşık 10 gündür protestocuların eylem alanı olarak kullanılıyordu.

POLİS İKİ ŞEHİRDE AYNI SAATTE HAREKETE GEÇTİ

Güvenlik güçleri, yerel saatle 06.00 civarında her iki kentteki kamp alanlarını boşaltmak üzere operasyon başlattı. Kamu Güvenliği Polisi Müfettişi Sergio Soares, tahliye talebine uymayan 55 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Soares ayrıca müdahale esnasında hafif şekilde yaralanan iki kişiye yardım edildiğini belirtti.

LİZBON’DAKİ EYLEMLER AKŞAM YENİDEN BAŞLAYACAK

Başkentteki kampın temsilcisi Carla Valadao, güvenlik güçlerinin müdahalesini “son derece saldırgan” olarak tanımladı. Valadao, protestocuların saat 19.00 itibarıyla eylemlerine tekrar devam edeceğini açıkladı.

Porto Belediye Başkanı Pedro Duarte de gösterilerin barışçıl biçimde ve yasal çerçevede yürütülmesi şartıyla, konut sıkıntısına yönelik şikâyet ve talepleri dinlemeyi sürdüreceklerini ifade etti.