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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi.

Houston'da oynanan mücadelede rakibine büyük üstünlük kuran Portekiz, sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrılarak turnuvadaki ilk zaferini elde etti.

İlk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile berabere kalan Portekiz, bu sonuçla puanını 4'e yükselterek grup liderliğine yerleşti.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, 6. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçti.

Joao Cancelo'nun sağ kanattan yaptığı ortaya gelişine vuran tecrübeli yıldız, Dünya Kupaları tarihinde altı farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu oldu.

41 yaşındaki Ronaldo ayrıca 41 yıl 138 günlük yaşıyla Dünya Kupası tarihinin en yaşlı ikinci golcüsü unvanını da elde etti. Bu alanda zirvede 42 yaşındaki Roger Milla bulunuyor.

MENDES FARKI İKİYE ÇIKARDI

Portekiz'in ikinci golü 17. dakikada Nuno Mendes'ten geldi. Hazırlanmış bir duran top organizasyonunda sahneye çıkan PSG'li futbolcu farkı ikiye çıkardı.

RONALDO EUSEBIO'YU GEÇTİ

39. dakikada Bruno Fernandes'in ara pasında bir kez daha ağları havalandıran Ronaldo, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 10'a yükseltti ve Eusebio'yu geride bırakarak Portekiz tarihinin Dünya Kupaları'ndaki en golcü oyuncusu oldu.

ÖZBEKİSTAN'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Özbekistan, ilk yarıda Ganiev'in uzak mesafeden attığı şık golle umutlansa da VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazanmadı. Pozisyonda golden önce Başakşehir forması giyen Fayzullaev'in faul yaptığı tespit edildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunda üstünlüğünü sürdüren Portekiz, 60. dakikada Özbekistan kalecisi Abduvohid Nematov'un kendi kalesine attığı golle skoru 4-0'a taşıdı.

Maçın sonucunu ise 87. dakikada sonradan oyuna giren Rafael Leao belirledi.

HAT-TRICK KIL PAYI KAÇTI

Cristiano Ronaldo, ikinci yarıda yakaladığı fırsatlarla hat-trick'e yaklaşsa da Özbekistan kalecisi Nematov'un kritik kurtarışları yıldız futbolcuya engel oldu.

GRUPTA SON DURUM

Bu sonucun ardından Portekiz puanını 4'e çıkararak K Grubu'nun zirvesine yerleşti.

İlk maçını kazanan Kolombiya 3 puanla ikinci sırada bulunurken Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1, Özbekistan ise 0 puanda kaldı.