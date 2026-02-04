Yurt dışında yaşamak, ev sahibi olmak ve ardından vatandaşlık almak… Bu özellikle son yıllarda Türkiye’de on binlerce kişini hayali. Yatırımla Avrupa’da yaşam, serbest dolaşım ve özellikle çocukları için Avrupa Birliği (AB) vatandaşlık hakkı elde etmek isteyen aileler için Portekiz Golden Visa, son yılların en dikkat çeken programlarından biri olarak öne çıkıyor.

Portekiz hükümeti tarafından sunulan bu program, belirli yatırım kriterlerini karşılayan yabancı yatırımcılara oturum izni ve Portekiz vatandaşlığı alma imkânı tanıyor. Program yatırımcı ve ailesinin AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkı yanı sıra sunduğu Portekiz vatandaşlığı sayesinde çocuklara da diledikleri AB ülkesinde ücretsiz eğitim alma ve Avrupa’daki kariyer fırsatlarından yararlanma hakkı gibi oldukça önemli avantajlar sağlıyor.

Portekiz Golden Visa programını sadece bir oturum izni olarak düşünmemek gerekir çünkü bu program aileniz için stratejik bir gelecek planlaması olarak öne çıkıyor. Portekiz Golden Visa kapsamında hem yatırımcı hem ailesine yönelik çözümlere ulaşmak mümkün. Özellikle de yatırım yoluyla geleceklerini Avrupa’da şekillendirmek isteyen aileler için güvenli bir alternatif. Ancak, uluslararası bir yatırım kararı olan bu sürecin, doğru planlanması ve yürütülmesi son derece önemli. Sadece Portekiz Golden Visa programı konusunda uzman olan EUPorto firması, tüm süreci sizin için profesyonel bir yaklaşımla yöneterek yardımcı oluyor. Bu sayede Portekiz Golden Visa ve yatırım sürecinizin güvenle ve olukça şeffaf biçimde tamamlanması sağlanıyor.

PORTEKİZ GOLDEN VİSA PROGRAMI NASIL İŞLER?

Portekiz Golden Visa, Portekiz’de 1 ila 7 risk seviyesindeki fonlara yatırım karşılığında yatırımcıya ve ailesine oturum izni ve Portekiz vatandaşlığı verilmesini esas alan bir program. Programın ana hedefi ülkeye yabancı yatırımcıları çekerek ekonomik büyümenin desteklenmesi. Diğer taraftan yatırımcılar açısından bakıldığında, bu program Avrupa’da güçlü ve güvenli bir gelecek planı anlamına geliyor. Portekiz Golden Visa kapsamında elde edilen oturum izni, yatırımcılara Portekiz’de yaşama zorunluluğu olmaksızın Portekiz vatandaşlığına başvurma hakkı tanıyor. Portekiz vatandaşlık başvurusu için yılda sadece 7 gün ülkede bulunmak yeterli. Bu yönüyle de program, iş ve yaşam düzenini başka bir ülkede sürdüren yatırımcılar için son derece esnek. Ülkede yaşamadan vatandaşlığa götüren başka bir AB ülkesi yok. Örneğin, Yunanistan’da vatandaşlığa başvurabilmek için 7 yıl boyunca senede en az 183 gün ailece yaşama zorunluluğu var.

Programın en önemli özelliklerinden bir diğeri de aile bireylerini kapsaması. Başvuru sahibinin eşi, çocukları ve belirli koşullar altında ebeveynleri de Golden Visa kapsamına dâhil edilebiliyor. Böylece Portekiz Golden Visa, aile temelli bir gelecek planlamasının kapısının açıyor. Golden Visa kapsamında elde edilen Portekiz’de yasal oturum ve yaşam hakkı sayesinde Schengen Bölgesi’nde vizesiz serbest dolaşım hakkını da kazanmış oluyorsunuz.

Aynı zamanda, Portekiz’de çalışma ve eğitim hakkına sahip olunurken uzun vadede de kalıcı oturum ve vatandaşlık başvuru hakkı da doğuyor. Golden Visa başvuru sürecinin tüm aşamalarında yanınızda profesyonel bir destek istiyorsanız bunu için de uzmanlığı sadece Portekiz Golden Visa programı olan EUPorto firmasından destek alabiliyorsunuz. EUPorto; Portekiz yatırım fonu seçiminin doğru yapılandırılmasından, başvuru dosyasının eksiksiz hazırlanmasına ve resmî süreçlerin takibine kadar A’dan Z’ye kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunuyor.

PORTEKİZ GOLDEN VİSA KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Portekiz Golden Visa, farklı beklentilere sahip yatırımcılara oldukça uygun çözümler sunuyor. Programın esnek yapısı sayesinde hem bireysel yatırımcılar hem de aileleri için çeşitli avantajlar barındırır. Özellikle;

· Avrupa’da dolaşım ve yasal oturum hakkı elde etmek isteyenler,

· Çocuklarının Avrupa’da eğitim almasını planlayan aileler,

· Türkiye’den taşınmadan Avrupa Birliği vatandaşlığı hedefleyen yatırımcılar,

· Yatırımlarını güvenli ve düzenli bir hukuk sistemi içinde değerlendirmek isteyenler,

· Fiziksel olarak Avrupa’da sürekli yaşamak zorunda kalmadan çifte vatandaşlık hakkı arayanlar için güçlü bir alternatiftir.

EUPORTO İLE EN UYGUN YOL HARİTASI

Siz de Portekiz Golden Visa ile Avrupa’da yeni bir sayfa açmak, oturum ve %100 Eurobond içerikli açık uçlu yatırım fonu fırsatlarını güvenle değerlendirmek istiyorsanız, EUPorto’nun uzmanlığıyla sürecinizi başlatabilirsiniz. Her yatırımcının beklentisine uygun zengin fon portföyü ile bağımsız danışmanlık hizmet veren EUPorto ile Portekiz’de en uygun yol haritasını çizmek çok kolaylaşıyor. Portekiz Golden Visa süreci sadece bir başvurudan ibaret değil. Doğru yönetilmesi şartıyla yatırımcı ve ailesini AB vatandaşlığına taşıyan güzel ve uzun bir yolculuktur. Portekizceye hâkim EUPorto yetkilileri, bu hassas süreci sadece bir başvuru işlemi olarak ele almıyor. Bütüncül bir danışmanlık hizmeti sunarak yatırımcılarının AB vatandaşlığı hedefine butik bir hizmet anlayışıyla birebir eşlik ediyor.