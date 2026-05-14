Süper Lig'de sezonun sona ermesine 1 maç kala artık gözler takımların yeni sezon kadro planlamasına çevrildi.

Gelecek sezon daha iddialı bir kadroyla lige giriş yapmak isteyen Süper Lig kulüpleri transfer çalışmalarına hız verdi.

Yıldız oyuncuların sürekli olarak Süper Lig'e yazıldığı bir dönemde Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

ALANYASPOR DANY JEAN İÇİN TRANSFER GİRİŞİMLERİNDE BULUNUYOR

A Bola, Portekiz 2. Lig takımı Torreense forması giyen Dany Jean için Alanyaspor'un transfer girişimlerinde bulunduğunu yazdı.

Alanyaspor'un devre arasında da 23 yaşındaki Haitili kanat forveti kadrosuna katmak istediği ancak bonservis konusunda anlaşmaya varamadığı ve yeniden anlaşma zemini aradığı aktarıldı.

BAŞAKŞEHİR'İN DE RADARINA TAKILDI

Bu sezon Torreense formasıyla çıktığı 36 maçta 6 gol, 4 asistle oynayan Dany Jean Alanyaspor'un yanı sıra Başakşehir'in de radarına takıldı.

POLONYA EKİPLERİ PEŞİNDE

Ayrıca Polonya'da Rakow ve Legia Varşova'nın da daha önce Strasbourg forması giyen Jean ile ilgilendiği kaydedildi.

5 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Torreense ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Haiti Milli Takımı oyuncusu Dany Jean'ın sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğu belirtiliyor.