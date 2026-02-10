Yeniçağ Gazetesi
10 Şubat 2026 Salı
İstanbul
Portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte tüketin

Portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte tüketin

Kışın vazgeçilmezi portakal, yüksek C vitaminiyle bağışıklığı destekliyor, antioksidanlarıyla cildi genç tutuyor. Tam haliyle tüketildiğinde sindirimi düzenliyor, kan şekerini dengeliyor. Doğru zamanda yemek ise faydalarını katlıyor. Peki, portakalın en ideal tüketim zamanı hangisi?

Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte tüketin - Resim: 1

Kış mevsiminin en sevilen meyvelerinden portakal, hemen her sofrada yer buluyor. Bağışıklığı güçlendirmeden cilt bakımına dek uzanan sayısız yararı bulunan bu turuncu meyve, adeta doğal bir ilaç deposu işlevi görüyor. Özellikle uygun vakitte tüketildiğinde etkileri çok daha belirgin hale geliyor.

Portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte tüketin - Resim: 2

İşlenmiş ürünlerin hızla çoğaldığı günümüzde besin takviyesi olmadan sağlıklı kalmak giderek zorlaşıyor. Neyse ki bazı doğal besinler takviye gereksinimini önemli oranda azaltıyor ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek vücudu enfeksiyonlara karşı etkili biçimde koruyor. Portakal da bu değerli besinler arasında öne çıkıyor.

Portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte tüketin - Resim: 3

Canlı turuncu tonuyla göze çarpan portakalın belki de en çok bilinen özelliği bol miktarda içerdiği C vitamini. Bu vitamin, beyaz kan hücrelerinin oluşumunu teşvik ederek vücudun enfeksiyonlarla mücadelesini kolaylaştırıyor.

Portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte tüketin - Resim: 4

Birçok insan portakalı yalnızca C vitamini kaynağı şeklinde değerlendiriyor ancak bu meyve aslında doğanın sunduğu güçlü bir cilt güzelliği yardımcısı. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde yaşlanma belirtilerini yavaşlatıyor, kırışıklık oluşumunu engelliyor ve cilde taze, parlak bir görünüm kazandırıyor.

Portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte tüketin - Resim: 5

Portakalın sunduğu bütün yararları elde etmek için yalnızca suyunu tüketmek yeterli olmuyor. Lif açısından zengin yapısı sindirim sistemini düzenli tutuyor, bu nedenle meyvenin tamamını kabuğu soyulmuş halde yemek çok daha faydalı.

Portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte tüketin - Resim: 6

Böylece kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşler önlenebiliyor, kilo denetimi kolaylaşıyor ve sindirimle ilgili rahatsızlıklar büyük ölçüde giderilebiliyor.

Portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte tüketin - Resim: 7

Bir meyveyi yemek onun tüm yararlarını almak anlamına gelmiyor; asıl önemli olan tüketim şeklinin doğru olması.

Portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte tüketin - Resim: 8

Portakalın besin değerleri (100 gram başına)
C Vitamini: Yaklaşık 53 mg
A Vitamini
Potasyum: 181 mg
Lif: 2.4 g
Kalsiyum: 40 mg
Kalori: Yaklaşık 47 kcal

