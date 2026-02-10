Portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte tüketin

Birçok insan portakalı yalnızca C vitamini kaynağı şeklinde değerlendiriyor ancak bu meyve aslında doğanın sunduğu güçlü bir cilt güzelliği yardımcısı. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde yaşlanma belirtilerini yavaşlatıyor, kırışıklık oluşumunu engelliyor ve cilde taze, parlak bir görünüm kazandırıyor.