Her yemek takımı aynı dayanıklılıkta değildir. Özellikle el işçiliği barındıran ya da özel üretim olan ürünler makine yıkamasına karşı daha hassastır. Başlangıçta fark edilmeyen küçük hasarlar zamanla belirginleşir. Bu nedenle kullanım alışkanlıkları uzun ömür açısından kritik rol oynar.
Porseleninizi sessizce yıpratıyor: Şık sofraların gizli düşmanı
Yeni alınan yemek takımları mutfağa farklı bir enerji katar. Işıltılı yüzeyler, ince detaylar ve estetik sunumlar sofrayı adeta yeniler. Çoğu kişi pratik davranarak bulaşık makinesini tercih eder. Gelin tabakların neden bulaşık makinesinde yıkanmadığına hep birlikte bakalım.Derleyen: Sena Altuntaş
Genellikle sorun yalnızca desenlerin solması olarak düşünülür. Oysa durum bundan ibaret değildir. Yüksek ısı ve güçlü su basıncı, porselenin yapısını da olumsuz etkiler. Zamanla yüzeyde matlaşma görülür ve ilk günkü parlaklık kaybolur.
Bir diğer önemli etken ise deterjanlardır. Bulaşık makinesi için üretilen deterjanlar güçlü kimyasallar içerir. Özellikle altın ya da gümüş detaylara sahip ürünlerde bu maddeler aşınmaya yol açar.
Süreç ilerledikçe çizilmeler ve renk değişimleri ortaya çıkar.
Makine içindeki yerleşim de göz ardı edilmemelidir. Tabak ve kaselerin birbirine temas etmesi sürtünmeye neden olur. Bu durum hem desenlere hem de yüzeye zarar verir. Elde yıkama sırasında bu temas daha kontrollü şekilde gerçekleşir.
Ayrıca ani ısı değişimleri de önemli bir risktir. Makinedeki yüksek sıcaklık ve sonrasında yaşanan hızlı soğuma, malzemede gerilime yol açar. Bu da özellikle ince porselenlerde çatlama ihtimalini artırır.
Başlangıçta küçük olan çatlaklar zamanla büyüyerek ürünün kullanılamaz hale gelmesine neden olur.
Tüm bu nedenlerle birçok kişi yemek takımlarını bulaşık makinesinde yıkamaktan kaçınır.