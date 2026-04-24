Standart Porsche Cayenne Electric’in ardından Porsche Cayenne Coupe Electric modeli de görücüye çıkarıldı. Coupe formuyla daha sportif görünen araç için birden fazla versiyon sunuluyor.
Porsche’un yeni elektrikli modeli görücüye çıktı: İşte özellikleri
Alman otomotiv devi Porsche, yeni elektrikli modeli Cayenne Coupe Electric’i görücüye çıkardı. Yeni model 100 kilometre hıza 2,4 saniyede ulaşabilirken menzilinin 670 kilometreye ulaştığı öğrenildi.
Teknik olarak, standart Cayenne Electric ve daha küçük elektrikli SUV Macan gibi Cayenne Coupé Electric de özel elektrikli platform PPE'yi temel alıyor. 800 voltluk teknoloji sayesinde, Cayenne Coupé Electric uyumlu DC hızlı şarj cihazlarında 390 kW'a kadar, belirli koşullar altında ise 400 kW'a kadar şarj olabiliyor.
Yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarjın sadece 16 dakika sürmesi bekleniyor. Standart araç içi şarj cihazı 11 kW AC şarj kapasitesi sunarken, isteğe bağlı olarak 22 kW'a yükseltme seçeneği de mevcut.
800V mimarili model en altta 402 beygir (Launch Control ile 442 beygir) güç ile geliyor, Cayenne S Coupe Electric modelinde güç 544 beygire (Launch Control ile 666 beygir), Turbo Coupe Electric modelinde 857 beygire (Launch Control ile tam 1,156 beygir) taşınıyor.
911 Turbo S’ten daha hızlı olan üst versiyon, 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 2,4 saniyede ulaşabiliyor. 113 kWh bataryasıyla 670 km’nin üzerinde menzil vadeden yeni model, 400 kW’a kadar hızlı şarj desteğiyle geliyor.
Cayenne Electric'in SUV versiyonuyla bir diğer benzerlik de üç farklı güç aktarma sistemi seçeneğinin bulunmasıdır. Ek bir adlandırma içermeyen temel model, S versiyonu ve Turbo versiyonu. Tüm versiyonlarda dört tekerlekten çekiş sistemi bulunurken, Macan ve Taycan'da ise sadece tek motorlu giriş seviyesi versiyonları da mevcut.
Öte yandan yeni modelde 4 ve 5 kişilik oturma seçenekleri bulunurken Yolcu ekranı ve artırılmış gerçeklik head-up display de opsiyonlar arasında.