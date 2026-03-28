Ece Seçkin, sağlık sorunları sonrası aldığı kiloları eritmek için yaz konserleri öncesi yoğun bir çalışmaya başladı. Baharın enerjisiyle eski fit formuna dönmeye kararlı pop yıldızı, spor salonu ve boks çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Yaz konser programı netleşen ünlü şarkıcı, hayranlarının karşısına bu kez eski formuna kavuşmuş şekilde çıkmak için kolları sıvadı.

Spor salonunun yolunu tutan Seçkin, hoca eşliğinde disiplinli bir çalışma programına başladı.

Haftada iki gün aletli antrenman yapan popçu, diğer günlerde ise boks yaparak hem form tutmayı hem de enerjisini zirveye taşımayı hedefliyor.

ECE SEÇKİN POLEMİĞİ / TARTIŞMALARI

Ece Seçkin’in kariyerinde en öne çıkan ve tekrar eden tartışma, uzun süreli taciz ve tehdit olayıdır:• 2019 civarı ve sonrası: Simge Sağın’ın çocuğu olduğu yönündeki dedikodu iddiaları gündeme gelmiş, bu konuda başka bir isimle (Cem Aydınlı) bağlantılı tartışmalar yaşanmıştı. Ece Seçkin bu iddialar hakkında açıklama yapmıştı.

2021-2025 arası (yaklaşık 4 yıllık süreç): Takıntılı bir hayranı (şizofren hasta olduğu belirtilen A.U.S. veya Uğur S.) tarafından uzun süre taciz, takip ve ölüm tehdidi almıştı. Kendisi ve yakın çevresi (eşi dahil) hedef alınmış, birden fazla uzaklaştırma kararı alınmasına rağmen taciz devam etmişti.

Ece Seçkin sosyal medyadan “yardım çığlığı” paylaşımı yaparak olayı kamuoyuna duyurmuştu. Tacizci ev hapsine alınsa da tehditler sürmüş, bu durum şarkıcıyı ciddi şekilde etkilemişti. Son dönemde (2025) tacizci gözaltına alınmış ve hastaneye yatırıldığı yönünde haberler çıkmıştı.

ECE SEÇKİN KİMDİR?

Ece Seçkin, 12 Eylül 1991 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk pop şarkıcısıdır. Ailesinin tek çocuğudur ve Kırım Tatarı kökenlidir.

Annesi Lale Seçkin piyano öğretmenidir; bu sayede Ece Seçkin müzikle 3 yaşında tanışmış, piyano ve solfej eğitimine başlamıştı.

7 yaşında konservatuvar sınavında piyano bölümünü birincilikle kazanmış, bale ve dans eğitimi de almıştı.

Lise yıllarında okul müzik grubuyla sahne almış, çeşitli müzik yarışmalarında dereceler elde etmişti.

2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmış ancak müziği tercih ederek kariyerini bu yönde sürdürdü. 2011’de Ozan Doğulu ile tanışması profesyonel müzik yolculuğunu başlatmıştı.

2012’de ilk albümü “Bu Ne Yaa” ile piyasaya çıkmış, özellikle 2014’te “Hoşuna Mı Gidiyor” şarkısıyla büyük çıkış yapmıştı. “Aman Aman”, “Olsun”, “Adeyyo”, “Hoş Geldin Ayrılığa” gibi hit parçalarıyla tanınır.

Enerjik sahne performansları, renkli tarzı ve “atom karıncası” lakabıyla popülerdir. 2021 yılında 2015 yılından beri aşk yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında evlenmişti.