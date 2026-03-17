Ünsal, Güneş’in Akalın hakkında kullandığı “Ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görmüyorum, rakip saymam” sözlerini eleştirerek, bu çıkışın yersiz olduğunu ima etti. Tartışmaya sosyal medya üzerinden gönderme yapan Ünsal, Muhteşem Yüzyıl dizisinin akıllarda kalan repliğiyle hazırlanan bir video paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Açıklamasında, “Aslında gereksiz yere gündem yaptık” diyen şarkıcı, özellikle İrem Derici ve Ece Seçkin’e yönelik sözler olmasa konuya dahil olmayacağını belirtti. Kadın sanatçıların birbirine destek olması gerektiğini vurgulayan Ünsal, yapılan çıkışın karşılığını bulduğunu düşündüğünü söyledi.

Demet Akalın’ın tartışma karşısında sessiz kalmasının hatırlatılması üzerine ise Ünsal, bu tavrı doğru bulduğunu dile getirdi ve “Hiç karşılık vermemesi çok zarif bir hareket” ifadelerini kullandı. Hatta Akalın’la bu süreçte mesajlaştıklarını da sözlerine ekledi.

Güneş’in “Hande benimle tanışmak istemişti” iddiasına da yanıt veren Ünsal, bunu esprili bir dille reddetti. Şarkılarının dönemine gönderme yaparak, kendi müziklerinin ulaştığı etkileşimin daha yüksek olduğunu savundu.

Son olarak Güneş’in “En iyi ses benim” açıklamasına değinen Ünsal, herkesin bu tür iddialarda bulunabileceğini ancak konunun uzatılmaması gerektiğini belirtti. “Biz işimize odaklanıyoruz. Bence daha fazla konuşmasına gerek yok” diyerek tartışmayı kapattı.