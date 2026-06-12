Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Hockney'nin uzun yıllardır temsilciliğini yürüten Erica Bolton, yaptığı açıklamada sanatçının evinde huzur içinde vefat ettiğini belirterek, onu "20. ve 21. yüzyılın en önemli çağdaş sanat figürlerinden biri" olarak tanımladı. Ünlü ressamın 89. yaş gününü kutlamasına yalnızca bir ay kalmıştı.

1960'lı yıllarda pop art hareketinin yükselişinde önemli rol oynayan Hockney, özellikle Kaliforniya'nın havuz kültürünü yansıtan eserleriyle sanat tarihinde iz bıraktı. Sanatçının en bilinen çalışmalarından biri olan "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", 2018 yılında 90,3 milyon dolara alıcı bularak o dönemde yaşayan bir sanatçının müzayedede satılan en değerli eseri unvanını kazanmıştı.

Kariyeri boyunca toplumsal normlara meydan okuyan Hockney, eşcinselliğin İngiltere'de suç sayıldığı yıllarda dahi eserlerinde bu kimliğini görünür kılmaktan çekinmedi. Cesur yaklaşımı ve özgün sanat diliyle çağdaş sanatın en etkili isimlerinden biri olarak kabul edildi.

Son yıllarda çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı, 2013 yılında felç geçirmesine rağmen üretmeye devam etmiş, geleneksel resim tekniklerinin yanı sıra dijital sanat alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekmişti.