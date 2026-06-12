Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde geçen yıl yaşanan silahlı saldırıyla ilgili davada tutuklu sanık İlyas Çapkan hakim karşısına çıktı. Borç anlaşmazlığı nedeniyle husumet yaşadığı Hasan Doğan'ı pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla yargılanan Çapkan, mahkemede yaptığı savunmada pişmanlığını dile getirdi.

Olay, 10 Ekim 2025 tarihinde Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İlyas Çapkan, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Hasan Doğan'ın bulunduğu sokağa gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Kasığından yaralanan Doğan hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Çapkan tutuklandı.

"HASAN AMCA SENDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında savunma yapan Çapkan, olayın bu noktaya gelmesini istemediğini belirterek, "Hasan amca senden çok özür diliyorum. Para için adam öldürecek biri değilim. Suçsuzum" ifadelerini kullandı.

Sanık, taraflar arasında geçmişe dayanan alacak meselesi bulunduğunu öne sürerken, öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

"BABAMIN BACAKLARINI HEDEF ALDI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Berfin Doğan ise saldırıya tanık olduğunu belirterek, sanığın babasını hedef alarak ateş ettiğini ve olayın kendisinde derin izler bıraktığını söyledi. Doğan, saldırı sırasında sanığın "Bu size ders olsun" dediğini iddia etti.

Ailenin diğer fertleri de olay sonrası yaşadıklarını anlatarak mahkemede ifade verdi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İlyas Çapkan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.