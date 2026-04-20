Afyonkarahisar – Afyonkarahisar’da komşular arasında çıktığı belirtilen ve iddiaya göre balkondan halı silkeleme nedeniyle başlayan tartışma, pompalı tüfekle gerçekleştirilen kanlı saldırıya dönüştü. Olayda evli bir çift hedef alındı; kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan erkek ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgilere göre, apartmanda yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. İddiaya göre alt komşu olan kadın şüpheli, pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu kurşunlar apartman girişine isabet ederken, kapı ve çevredeki camlar kırıldı. Olay sırasında binada bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı; bazı kişiler kendilerini evlerine kilitleyerek korunmaya çalıştı.



MAHALLEDE PANİK, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokakta geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kadın şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.



Polis ekipleri, olayın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatırken, ilk belirlemelere göre tartışmanın balkondan halı silkeleme nedeniyle başladığı iddia edildi.



Afyonkarahisar’da yaşanan bu trajik olay, basit bir komşuluk tartışmasının nasıl geri dönüşü olmayan bir felakete dönüşebileceğini bir kez daha ortaya koydu.