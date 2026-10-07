Kaynak: İHA

Küçükçekmece’de sınıf arkadaşlarını silahlı videoyla tehdit eden öğrenci adliyeye sevk edildi

İstanbul Küçükçekmece’de, sınıf arkadaşlarının bulunduğu mesajlaşma grubunda pompalı tüfeğin yer aldığı bir video paylaşarak tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu belirlenen 15 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir lisede meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, okulda öğrenim gören bir öğrencinin sınıf arkadaşlarının bulunduğu mesajlaşma grubunda pompalı tüfek görüntüsü içeren bir video paylaştığı ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edildi.



Kimliği belirlenen 15 yaşındaki öğrenci M.B., ikamet adresinde gözaltına altına alındı. Öğrenci, "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.