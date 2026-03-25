Polis Akademisi Başkanlığı, polislik hedefi bulunan adayları yakından ilgilendiren 33. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında önemli bir duyuru yaptı. Sınav merkezleri ile tarih bilgileri adayların erişimine açıldı.

Adaylar; müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamalarını kapsayan sürecin nerede ve ne zaman gerçekleştirileceğini e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Emniyet teşkilatına katılmak isteyen adayların beklediği açıklamada, “Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı” kapsamında yapılacak aşamaların merkez ve tarih bilgilerinin netleştiği bildirildi.

Sınav yerlerine ilişkin sorgulama işlemleri, Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak bilgilerine ulaşabilecekleri belirtildi.

Ayrıca adaylara basılı sınav giriş belgesi gönderilmeyeceği ifade edilirken, tüm bilgilendirmelerin dijital ortam üzerinden yapılacağı vurgulandı.

POMEM sürecinde adaylar, belirlenen tarihlerde sınav merkezlerinde sırasıyla müracaat kabul işlemleri, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulacak.

Bu aşamaları başarıyla geçen adaylar, sürecin son aşaması olan mülakat sınavına katılma hakkı elde edecek. Mülakat takviminin ise ilerleyen günlerde ayrıca açıklanacağı bildirildi.

Sınav güvenliği kapsamında adaylara önemli uyarılar da yapıldı. Sınav merkezlerine cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazları ile benzeri elektronik eşyaların alınmayacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra kesici ve delici aletler ile yanıcı ve parlayıcı maddelerin de sınav alanlarına getirilmesi yasaklandı. Adayların mağduriyet yaşamamaları için kurallara uymaları ve belirtilen saatten önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerektiği ifade edildi.