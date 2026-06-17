Yatırım turuna Rota Portföy Teknoloji GSYF ve Inveo Ventures’ın liderlik ettiği, InMerge Ventures, Mentor’s Fund ve BFV Yatırımları katılırken, T-Gate ekosisteminde yer alan Poltio’nun yatırım turu danışmanlığı Turkish Menkul Değerler tarafından, mali danışmanlığı Cevherler tarafından, hukuki sureci ise Karaçam & Şir ve BD Lawyers tarafından yürütüldü.

Poltio, kullanıcıları interaktif sorularla gerçek zamanlı olarak en doğru ürüne yönlendiren yapay zeka destekli alışveriş asistanları geliştiriyor. Platform, e-ticaret özelinde Guided Selling alanında sunduğu çözümlerle; kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunarken birinci parti veri (first-party data) toplama ve segmentasyon imkânı sağlayarak dönüşüm (CvR) oranını ve sepet tutarını (AO) anlamlı biçimde artırıyor.

Platform, farklı dikeylerde elde ettiği güçlü performans metrikleriyle ölçeklenebilirliğini kanıtlıyor. Poltio, kişisel bakım/kozmetik kategorisinde dönüşüm oranlarını %108, teknoloji kategorisinde %51 artırırken; Ortalama sepet tutarında ise ortalama %21 artış sağlıyor. Bu sonuçlar, yapay zeka destekli guided selling yaklaşımının e-ticarette somut ve sürdürülebilir bir büyüme modeli sunduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca Poltio, kullanıcı etkileşimini artıran veri odaklı ve oyunlaştırılmış çözümler sunarken, veri toplama ve gelişmiş segmentasyon imkânı da sağlar.

Şirketin 2025 kullanım verilerine göre Poltio altyapısı bugün 23 ülkede ve 12 dilde aktif olarak kullanılıyor. Platform üzerinden global ve lokal markaların e-ticaret siteleri aracılığı ile 2025 yılı içinde 27 milyondan fazla soru yanıtlandı, 6,5 milyonun üzerinde oturum gerçekleştirildi ve 5,5 milyondan fazla tekil kullanıcıyı derinlemesine anlayan ve ihtiyaçlarını gerçek zamanlı olarak doğru ürün önerisine dönüştüren deneyimlerle ile etkileşim kuruldu.

Poltio yatırımı, uluslararası pazarlardaki büyümeyi hızlandırmak, yeni ürün özellikleri geliştirmek ve ürün deneyimi ile yapay zeka modüllerini ileri seviyeye taşımak amacıyla kullanacak. Yapay zeka tabanlı alışveriş asistanlarının hızla yaygınlaşması, Poltio’nun faaliyet gösterdiği alanı (guided selling) e-ticaret ekosistemi içinde stratejik olarak daha da kritik hale getirdiği için global arenada avantajını değerlendirecek. .

Poltio Kurucu ve CEO’su Ahmet Tosun, yatırımla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“E-ticarette kullanıcıyı gerçekten anlamak ve onu doğru ürüne yönlendirmek artık bir tercih değil, standart haline geldi. Poltio bugün birçok sektörde faaliyet gösterse de, özellikle beyaz eşya dikeyinde global markalarla yürüttüğü projelerle guided selling alanında güçlü bir liderlik konumu elde etti. Bu yatırımla birlikte ürünümüzü daha da derinleştirerek Poltio’yu tüm dikeylerde, global ölçekte güçlü bir e-ticaret teknolojisi olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu yatırım turu, Poltio’nun ilk günlerinden itibaren bize inanan bireysel yatırımcılarımızın bir kısmı için, Poltio üzerinden ilk exitlerini gerçekleştirdikleri önemli bir dönüm noktası oldu."

Poltio, yapay zeka destekli dijital alışveriş/hediye asistanları ile kişiye özel ürün öneren çözümleriyle e-ticaret deneyimini dönüştüren bir teknoloji platformudur. Markaların müşterileriyle daha anlamlı interaktif etkileşimler kurmasını sağlayan Poltio, markaların müşterileriyle daha anlamlı ve interaktif etkileşimler kurmasını sağlarken, kullanıcıların gerçek zamanlı tercihlerine dayalı önerilerle dönüşüm (CvR) ve ortalama sepet tutarını (AOV) artırmayı; aynı zamanda etkileşim odaklı çözümleriyle veri toplama ve gelişmiş segmentasyon imkânı sunuyor.