Polonya’nın kuzeyinde yer alan Ostróda ilçesindeki S7 otoyolunda yoğun kar yağışı yüzünden yüzlerce araç mahsur kaldı.
Polonya’da dün başlayan şiddetli kar yağışı ülke genelinde trafiği felç etti. Kuzeydeki Ostróda bölgesinde bulunan S7 otoyolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı ve yüzlerce araç yolda kaldı.
Varşova’dan Gdansk yönüne doğru yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Kar yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Modlin Havalimanı’nda gece saatlerinden itibaren bazı uçuşlar iptal edildi. Varşova Chopin Havalimanı’nda kalkacak seferlerde uçakların buz çözme işlemi gerektirmesi sebebiyle gecikmeler meydana geldi.
Devlet demiryolu şirketi PKP Intercity, 16 tren seferinde 60 dakikadan fazla rötar yaşandığını bildirdi.
Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (IMGW), sabah saatlerinde kuzey-orta kesimdeki Mlawa’da kar kalınlığının 57 santimetreye ulaştığını duyurdu.