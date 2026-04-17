oğu Anadolu’nun incisi Süphan Dağı, uluslararası bir adrenalin yolculuğuna sahne oldu.
Polonyalı dağcıların Süphan Dağı macerası
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en görkemli zirvelerinden biri olan Süphan Dağı, Polonyalı dağcıları ağırladı.
Haberi Paylaş
1 14
Bir haftadır bölgede kış sporları rotalarını deneyimleyen Polonyalı ekip, Nemrut Dağı tırmanışının ardından rotayı Süphan’a çevirdi.
2 14
Sert esen rüzgar nedeniyle 3 bin 500 metreden geri dönmek zorunda kalan sporcular, inişi yürüyerek değil kayakla yaptı.
3 14
Ekip liderlerinden Michal Ostowicz, Türkiye’nin kış sporları potansiyeline hayran kaldıklarını belirterek, "Süphan teknik açıdan çok etkileyici, burada kayak yapmak benzersiz bir deneyimdi" sözleriyle bölgeye olan hayranlığını dile getirdi.
4 14
5 14
6 14
7 14
8 14
9 14
10 14
11 14
12 14
13 14
14 14
Kaynak: İHA