ABD ile İran arasındaki askeri gerilim her geçen gün tırmanıyor. ABD, son 48 saatte çok sayıda savaş uçağı ve tanker uçağını bölgeye gönderdi. İran’a olası bir saldırı için hazırlık yapan ABD ordusuna ait 2 uçak gemisi ile birlikte çok sayıda savaş gemisi Orta Doğu’ya gönderildi.

İran ise buna karşılık olarak olası bir saldırıya karşı nükleer tesislerini güçlendirirken füze rampalarını onarıyor. Ayrıca Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda bir askeri tatbikat düzenledi.

POLONYA BAŞBAKANI’NDAN VATANDAŞLARINA UYARI

İki ülke arasındaki askeri gerilimi tüm dünya büyük bir tedirginlikle izliyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk yaptığı açıklamada İran’da bulunan vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerini istedi. Tusk, “Lütfen, İran’ı derhal terk edin ve hiçbir koşulda bu ülkeye seyahat etmeyin.” dedi.

Kimseyi korkutmak istemediğini ancak bu ülkede sıcak çatışma ihtimalinin oldukça gerçek olduğunu belirten Tusk, bu talebin ciddiye alınması için çağrı yaptı. Polonya Başbakanı Tusk "Birkaç saat içinde İran'dan çıkışların imkansız hale gelebileceğinin" altını çizdi.

Tusk, sıcak çatışma durumunda kimsenin Polonya vatandaşlarına tahliye imkanını garanti edemeyeceğini vurguladı.

Geçmişteki tahliye uyarılarının bazen dikkate alınmadığına işaret eden Tusk, bunun ciddi sonuçlar doğurduğunu sözlerine ekledi.

ABD BASINI TARİH VERDİ

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim devam ederken ortaya çıkan bir haber dikkat çekti. CNN’de çıkan habere göre ABD güçleri bu hafta sonundan itibaren İran’a saldırmaya hazırlanıyor. Haberde ABD Başkanı Trump’ın saldırı ile ilgili son kararını henüz vermediğinin altı çizildi.

ABD basınında çıkan başka bir haberde ise ABD’nin İran’a olası saldırısının haftalarca sürebileceğine dikkat çekilirken Trump yönetiminin farklı senaryolar üzerinde çalıştığı vurgulandı. Söz konusu senaryolar içinde nükleer tesislere yönelik kısıtlı operasyondan rejim değişikliğini amaçlayan kapsamlı saldırılara kadar farklı seçenekler bulunuyor.

Öte yandan İsrail, İran ile diplomasinin başarısız olacağını savunarak saldırının bir an önce gerçekleşmesini istedi.