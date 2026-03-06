Polonya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki vatandaşlarına Suriye, Irak ve İran sınırına 30 kilometre mesafedeki Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısı yaptı.

Uyarıda, "Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Irak ve İran sınırına 30 km mesafedeki bölgelerdeki aşağıdaki illere her türlü seyahatten kaçınılmasını tavsiye etmektedir: Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır" denildi.