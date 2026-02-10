Narkotik ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Konya'nın Ereğli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu kullanıcıları ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ereğli ilçesine uyuşturucu madde getireceği ihbarını alan ekipler M.Ö. ve O.E.'yi yakaladı. Aynı operasyon kapsamında diğer araçla seyir halinde olan E.Ş. ve S.K. isimli şahıslar da durduruldu. Operasyonda 16 bin 541 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şahıslardan S.K. polis ekiplerini fark etmesi üzerine araçtan atlayarak kaçarken, E.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.







