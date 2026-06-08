Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Polisten kaçtı, yakalanınca söylediği söz şaşırttı: 'Sen dur dedin durdum ağabey'

Polisten kaçtı, yakalanınca söylediği söz şaşırttı: 'Sen dur dedin durdum ağabey'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü sırasında kaçan şüpheli, polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin yakalandıktan sonra söylediği sözler dikkat çekti.

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Polisten kaçtı, yakalanınca söylediği söz şaşırttı: 'Sen dur dedin durdum ağabey' - Resim: 1

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalışan bir şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. O anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

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Polisten kaçtı, yakalanınca söylediği söz şaşırttı: 'Sen dur dedin durdum ağabey' - Resim: 2

Olay, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Önleyici Büro Amirliği ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri Ali Ç.'yi durdurarak kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı.

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Polisten kaçtı, yakalanınca söylediği söz şaşırttı: 'Sen dur dedin durdum ağabey' - Resim: 3

Yapılan incelemede şüphelinin çeşitli hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri işlem yapmak istediği sırada Ali Ç. aniden koşarak kaçmaya başladı.

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Polisten kaçtı, yakalanınca söylediği söz şaşırttı: 'Sen dur dedin durdum ağabey' - Resim: 4

Jandarma desteğiyle yakalandı
Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekiplerine bölgede görev yapan jandarma ekipleri de destek verdi. Kısa süren takip sonucu Ali Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

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Polisten kaçtı, yakalanınca söylediği söz şaşırttı: 'Sen dur dedin durdum ağabey' - Resim: 5

Kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin, polis ekiplerine söylediği "Gözünü seveyim, sen dur dedin durdum ağabey" sözleri ise dikkat çekti.

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Polisten kaçtı, yakalanınca söylediği söz şaşırttı: 'Sen dur dedin durdum ağabey' - Resim: 6

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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Polisten kaçtı, yakalanınca söylediği söz şaşırttı: 'Sen dur dedin durdum ağabey' - Resim: 7
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Polisten kaçtı, yakalanınca söylediği söz şaşırttı: 'Sen dur dedin durdum ağabey' - Resim: 8
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Kaynak: DHA
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