Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalışan bir şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. O anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.
Polisten kaçtı, yakalanınca söylediği söz şaşırttı: 'Sen dur dedin durdum ağabey'
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü sırasında kaçan şüpheli, polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalandı. Şüphelinin yakalandıktan sonra söylediği sözler dikkat çekti.
Olay, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Önleyici Büro Amirliği ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri Ali Ç.'yi durdurarak kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı.
Yapılan incelemede şüphelinin çeşitli hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri işlem yapmak istediği sırada Ali Ç. aniden koşarak kaçmaya başladı.
Jandarma desteğiyle yakalandı
Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekiplerine bölgede görev yapan jandarma ekipleri de destek verdi. Kısa süren takip sonucu Ali Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin, polis ekiplerine söylediği "Gözünü seveyim, sen dur dedin durdum ağabey" sözleri ise dikkat çekti.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.