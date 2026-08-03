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Kaynak: DHA

Bursa İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Özkan T.’yi takibe aldı. Polisi fark eden şüpheli, aracıyla kaçmaya çalışken yakalandı. Şüphelinin aracı ile üzerinde yapılan aramada 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Özkan T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.