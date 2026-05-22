Edirne’de şüphe üzerine durdurulmak istenen bir kişi, polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, kent merkezinde yaya olarak dolaşan B.H.’den şüphelendi. Polis ekiplerinin ihtarına rağmen kaçmaya başlayan şüpheli, Çavuşbey Mahallesi’nde bulunan tek katlı müstakil bir eve girmeye çalışırken yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle ev ve bahçede arama yapıldı.

BAHÇEDE 90 KÖK KENEVİR BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evin bahçesine özenle ekildiği belirlenen 90 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.