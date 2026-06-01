Polisten kaçtı, 200 bin liralık cezadan kaçamadı

01 Haziran 2026 Pazartesi
Bolu'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak yaklaşık 2 kilometre kaçan sürücü, aracını bırakıp izini kaybettirdi. Kaçan sürücünün otomobiline yaklaşık 200 bin lira ceza kesildi, araç ise trafikten men edildi.

Bolu'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından aracını terk ederek kaçtı. Sürücü yakalanamazken, otomobiline ağır para cezası uygulandı.

Olay, akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde meydana geldi. Semerkant Mahallesi Gezek Sokak'ta bir otomobilin tehlikeli şekilde kullanıldığı ve çevreyi rahatsız ettiği yönündeki ihbar üzerine trafik ekipleri harekete geçti.

14 BN 199 plakalı aracı tespit eden ekipler, sürücüye dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, polis ekiplerinin uyarısına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca devam eden kovalamaca sırasında ekipler aracı takibe aldı.

Aracını bırakıp kaçtı
Kaçışını sürdüren sürücü, Kuruçay mevkisindeki bir akaryakıt istasyonu önünde otomobili bırakarak yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatsa da sürücünün izine ulaşılamadı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemelerde araçla ilgili çok sayıda ihlal tespit edildi. Bu kapsamda otomobile yaklaşık 200 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 2 ay süreyle trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
