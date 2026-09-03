Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentte drift attığı ve yayalara yol vermediği yönündeki şikayetler üzerine motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.

Ancak motosiklet sürücüsü, polisin “dur” ihtarına uymayarak arkasındaki yolcuyla birlikte kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler ile motosiklet arasında yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca yaşandı.

KAÇARKEN PEŞ PEŞE İHLALLER YAPTI

Sürücü, kovalamaca sırasında polisin ihtarına rağmen kaçmayı sürdürdü. Bu sırada kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün makas attığı ve yayalara yol vermediği belirlendi.

Bir süre sonra ışıklarda bekleyen polis ekipleri tarafından durdurulan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Yapılan kontrollerde sürücünün kask takmadığı, motosikletin zorunlu trafik sigortasının ve muayenesinin de bulunmadığı tespit edildi.

TEK TEK YAZILDI: TOPLAM CEZA 390 BİN LİRA

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından sürücüye çok sayıda ihlal nedeniyle toplam 390 bin lira trafik cezası uygulandı.

Sürücüye; Ehliyetsiz araç kullanmak, Kask takmamak, “Dur” ihtarına uymamak, Zorunlu trafik sigortası ve muayene eksikliği, Kırmızı ışık ihlali, Makas atmak, Yayalara yol vermemek ihlallerinden işlem yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından motosiklet de trafikten men edildi.

KOVALAMACA POLİS KAMERASINDA

Öte yandan yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca anları polis kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, “dur” ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün ekiplerden kaçtığı anlar yer aldı.